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У Києві на дитячому майданчику виявили тіло невідомого

У Києві на дитячому майданчику виявили тіло невідомого

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні, вночі, у Дніпровському районі столиці перехожі виявили на дитячому майданчику тіло невідомого чоловіка. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.

"На місці події правоохоронці виявили тіло невідомого чоловіка без видимих ознак смерті. Наразі правоохоронці встановлюють особу померлого. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті", - розповіли у поліції.

Як розповіли правоохоронці, близько 1:00 до них надійшло повідомлення про те, що у Дніпровському районі, на дитячому майданчику, який знаходиться по вулиці Бойченка, знайдено труп. 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство) ККУ.

Як повідомляв УНН, у київському ТРЦ знайшли труп

Як повідомляв УНН, 29 жовтня Кривому Розі правоохоронці знайшли тіла п’ятьох людей на території приватного будинку. Поліція затримала громадянина Росії та його спільників за підозрою у вбивстві.

Як раніше інформував УНН, у Суворовському районі Одеси виявили тіла батька та неповнолітньої доньки без ознак насильницької смерті. Як повідомили правоохоронці, до них надійшло повідомлення лікарів про те, що в одному з приватних будинків Суворовського району було виявлено тіло 29-річного чоловіка та його 8-річної доньки.

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