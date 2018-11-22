У Києві на дитячому майданчику виявили тіло невідомого

"На місці події правоохоронці виявили тіло невідомого чоловіка без видимих ознак смерті. Наразі правоохоронці встановлюють особу померлого. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті", - розповіли у поліції.



Як розповіли правоохоронці, близько 1:00 до них надійшло повідомлення про те, що у Дніпровському районі, на дитячому майданчику, який знаходиться по вулиці Бойченка, знайдено труп.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство) ККУ.



Як повідомляв УНН, у київському ТРЦ знайшли труп



Як повідомляв УНН, 29 жовтня Кривому Розі правоохоронці знайшли тіла п’ятьох людей на території приватного будинку. Поліція затримала громадянина Росії та його спільників за підозрою у вбивстві.

Як раніше інформував УНН, у Суворовському районі Одеси виявили тіла батька та неповнолітньої доньки без ознак насильницької смерті. Як повідомили правоохоронці, до них надійшло повідомлення лікарів про те, що в одному з приватних будинків Суворовського району було виявлено тіло 29-річного чоловіка та його 8-річної доньки.

