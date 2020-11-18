В Киеве на дистанционном обучении находится более 850 классов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киеве на дистанционном обучении находится 854 класса. Так, в столице коронавирусом заболели более 950 детей. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На сегодня в городе закрыты на карантин 7 школ. На дистанционном обучении в целом 854 класса в 256-ти школах", - сообщил он.
По словам Кличко, всего больных коронавирусом школьников в Киеве - более 950. Также болеют более чем 670 педагогов.
"В детских садиках, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 158 групп в 121 садике. Полностью закрыты на карантин уже шесть садиков. В начале недели, напомню, были закрыты 2", - добавил Кличко.
Так, наполненность детей в детсадах составляет более 51 процента.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве за сутки зафиксировано 1213 новых случаев заболевания COVID-19, всего в Шевченковском районе столицы.