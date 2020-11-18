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У Києві на дистанційному навчанні перебуває понад 850 класів

У Києві на дистанційному навчанні перебуває понад 850 класів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Києві на дистанційному навчанні перебуває 854 класи. Так, у столиці на коронавірус захворіли понад 950 дітей. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 854 класи у 256-ти школах", - повідомив він.

За словами Кличка, усього хворих на коронавірус школярів у Києві – понад 950. Також хворіють більш, як 670 педагогів.

"У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 158 груп у 121 садку. Повністю зачинені на карантин уже шість садочків. На початку тижня, нагадаю, були закриті 2", - додав Кличко.

Так, наповненість дітей у дитсадках складає понад 51 відсоток.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві за добу зафіксовано 1213 нових випадків захворювання на COVID-19, найбільше у Шевченківському районі столиці.

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