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В Киеве мемориал Героев Небесной сотни могут открыть уже в следующем году - Вятрович

В Киеве мемориал Героев Небесной сотни могут открыть уже в следующем году - Вятрович

Киев  •  УНН

 • 13189 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни в Киеве может появиться уже в следующем году. Об этом на конференции в Киеве заявил руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, передает кореспонент УНН.

"Очевидно, что важнейшим направлением работы самого музея является создание мемориала, физическое создания этого музея. Мы убеждены, что шаги, предпринятые командой музея, приближают нас к тому, чтобы уже в следующем году мы говорили об открытии мемориала Героев Небесной сотни и приближались к созданию музея", - сказал он.

Вятрович, комментируя проведение следственных действий на месте мемориала Героям Небесной сотни на Институтской, заявил, что идет навстречу следствию, так как считает, что чрезвычайно важно как расследование того, кто был преступником на Майдане, который убивал Героев Небесной сотни, так и почтение памяти этих Героев.

"Очень надеемся, что следствие быстро проведет этот эксперимент, для того чтобы не помешать сооружению мемориала, и мы сможем его достойно открыть 20 февраля к 5-й годовщине гибели Героев Небесной Сотни", - добавил он.

Напомним, победители конкурса в номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни" были определены в феврале 2018 года. Ими стали архитекторы Ирина Волынец (Львов, Украина) и Мария Процик (Роттердам, Нидерланды).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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