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У Києві меморіал Героїв Небесної сотні можуть відкрити уже наступного року - В’ятрович

У Києві меморіал Героїв Небесної сотні можуть відкрити уже наступного року - В’ятрович

Київ • УНН

 • 13190 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні у Києві може з'явитись вже наступного року. Про це на конференції у Києві заявив керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В’ятрович, передає кореспонент УНН.

“Очевидно, що найважливішим напрямком роботи самого музею є створення меморіалу, фізичне створення цього музею. Ми переконані, що кроки, зроблені командою музею, наближають нас до того, щоб уже наступного року ми говорили про відкриття меморіалу Героїв Небесної сотні і наближались до створення музею”, — сказав він.

В’ятрович, коментуючи проведення слідчих дій на місці меморіалу Героям Небесної сотні на Інститутській, заявив, що йде назустріч слідству, тому що вважає, що надзвичайно важливим є як розслідування того, хто був злочинцем на Майдані, який вбивав Героїв Небесної сотні, так і вшанування пам’яті цих Героїв.

“Дуже сподіваємось, що слідство швидко проведе цей експеримент, для того щоб не завадити спорудженню меморіалу, і ми зможемо його достойно відкрити 20 лютого до 5 річниці загибелі Героїв Небесної Сотні”, — додав він.

Нагадаємо, переможці конкурсу в номінації “Меморіал Героїв Небесної Сотні” були визначені в лютому 2018 року. Ними стали архітектори Ірина Волинець (Львів, Україна) та Марія Процик (Ротердам, Нідерланди).

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