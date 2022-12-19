В Киеве раздаются звуки взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Местные Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов в Киеве, передает УНН.
Детали
В Киеве раздаются звуки взрывов, сообщается о вражеских беспилотниках.
"Долеются за всё", - написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram.
Ранее
Telegram-каналы и местные паблики сообщают о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.
Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и оглашении воздушной тревоги.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Луганской областях и АР Крым.