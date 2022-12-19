У Києві лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Місцеві Telegram-канали повідомляють про звуки вибухів у Києві, передає УНН.
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У Києві лунають звуки вибухів, повідомляється про ворожі безпілотники.
"Долітаються за все", - написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram.
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Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.
Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.
Наразі повітряна тривога оголошена в Київській, Черкаській та Луганській областях та АР Крим.