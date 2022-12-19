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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21265 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Києві лунають вибухи

У Києві лунають вибухи

Київ • УНН

 • 1391741 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Місцеві Telegram-канали повідомляють про звуки вибухів у Києві, передає УНН.

Деталі

У Києві лунають звуки вибухів, повідомляється про ворожі безпілотники.

"Долітаються за все", - написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Раніше

Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.

Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.

Наразі повітряна тривога оголошена в Київській, Черкаській та Луганській областях та АР Крим.

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