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В Киеве загорелась крыша многоэтажного дома, людей эвакуировали

Киев  •  УНН

 • 28368 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве возник пожар на кровле пятиэтажного дома. Жертв и пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

“В Киеве локализован пожар кровли 5-этажного жилого дома в Голосеевском районе. 21 августа по ГСЧС поступила информация, что в 5:47 в Голосеевском районе по ул. Васильковская 47 возник пожар кровли 5-этажного жилого дома на площади около 600 кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет”, — сообщили чрезвычайники.

Детали

Отмечается, что спасатели провели эвакуацию 4 человек, а на свежий воздух были выведены 50 человек.

К тушению привлекалось 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.

Почти через 2 часа, в 7:33, пожар удалось локализовать и только в 7:54 огонь был ликвидирован.

Напомним

18 августа на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области произошел пожар, горел котлотурбинный цех.

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