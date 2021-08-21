У Києві горіла покрівля багатоповерхового будинку, людей евакуювали

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві виникла пожежа на покрівлі п'ятиповерхового будинку. Жертв та постраждалих немає, передає УНН із посиланням на ДСНС. 

Цитата

"У Києві локалізовано пожежу покрівлі 5-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі. 21 серпня до ДСНС надійшла інформація, що о 05:47 у Голосіївському районі по вул. Васильківська 47 виникла пожежа покрівлі 5-поверхового житлового будинку на площі близько 600 м кв.

Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили надзвичайники.

Деталі

Зазначається, що рятувальники провели евакуацію 4 осіб, а на свіже повітря було виведено 50 осіб.

До гасіння залучалось 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.

Майже за дві години, о 07:33, пожежу вдалось локалізувати і лише о 07:54 вогонь було ліквідовано.

Нагадаємо

18 серпня на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області сталася пожежа, палав котлотурбінний цех.

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