У Києві горіла покрівля багатоповерхового будинку, людей евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві виникла пожежа на покрівлі п'ятиповерхового будинку. Жертв та постраждалих немає, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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"У Києві локалізовано пожежу покрівлі 5-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі. 21 серпня до ДСНС надійшла інформація, що о 05:47 у Голосіївському районі по вул. Васильківська 47 виникла пожежа покрівлі 5-поверхового житлового будинку на площі близько 600 м кв.
Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили надзвичайники.
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Зазначається, що рятувальники провели евакуацію 4 осіб, а на свіже повітря було виведено 50 осіб.
До гасіння залучалось 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.
Майже за дві години, о 07:33, пожежу вдалось локалізувати і лише о 07:54 вогонь було ліквідовано.
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