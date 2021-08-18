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На Бурштинській ТЕС сталася пожежа

На Бурштинській ТЕС сталася пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області сталася пожежа: палав котлотурбінний цех, пише УНН.

8 серпня о 16:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу маслобаку в котлотурбінному цеху блок № 3 Бурштинської ТЕС.

Деталі

“До місця події було направлено черговий караул ДПРЧ-16 м. Рогатин, ДПРЧ-3 м. Галич, ДПРП Бурштин, відділення на АЦ, АППГ та АД-50 ЧСПТ, ДПРП Єзупіль, ДПРП Ямниця, відділення ДПРЧ-6, ДПРП Войнилів, чергову зміну ОКЦ. Як з’ясувалося, виникла пожежа турбіни № 3 на відмітці 9.6 м. Станом на 18:15 відкритого вогню не спостерігається. Проводиться гасіння. Ситуація контрольована. О 18:54 пожежу локалізовано. О 19:23 пожежу ліквідовано, продовжується охолодження технологічного обладнання в котлотурбінному цеху. Постраждалих немає”, — повідомили рятувальники.

До гасіння було залучено 57 осіб та 17 од. техніки ДСНС.

У поліції області додали, що: “Залучено працівників поліції Галича, Рогатина і Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Триває перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події”.

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