На Бурштынской ТЭС произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области произошел пожар: горел котлотурбинный цех, пишет УНН.
8 августа в 16:51 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре маслобаке в котлотурбинного цеха блок № 3 Бурштынской ТЭС.
Детали
“К месту происшествия был направлен дежурный караул ДПРЧ-16 г. Рогатин, ДПРЧ 3 г. Галыч, ДПРП Янтарь, отделение на АЦ, АППГ и АД-50 ЧСПТ, ДПРП Езупиль, ДПРП Ямница, отделение ДПРЧ-6, ДПРП Войнилов, очередное изменение ОКЦ. Как выяснилось, возник пожар турбины № 3 на отметке 9.6 м. По состоянию на 18:15 открытого огня не наблюдается. Проводится тушения. Ситуация контролируется. В 18:54 пожар локализован. В 19:23 пожар был ликвидирован, продолжается охлаждения технологического оборудования в котлотурбинного цеха. Пострадавших нет”, — сообщили спасатели.
К тушению были привлечены 57 человек и 17 ед. техники ГСЧС.
В полиции области добавили, что: “Привлечено работники полиции Галича, Рогатина и Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события”.