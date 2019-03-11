В Киеве эвакуатор въехал в автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Киеве на Броварском проспекте эвакуатор столкнулся с автобусом. Об этом журналисту УНН сообщила начальник отдела пресс-службы департамента патрульной полиции Яна Кутовая.
"На Броварском проспекте дорожно-транспортное происшествие произошло с участием эвакуатора MAN и автобуса "Богдан". Водитель автомобиля MAN не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автобусом Богдан", - отметила Угловая.
По данным патрульной полиции, пострадавших нет. Повреждения обоих транспортных средств значительны.
В отношении водителя эвакуатора составлен протокол по статье 124 Кодекса об административных правонарушениях - совершение дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, подросток на угнанном Lancia столкнулся с полицейским авто.