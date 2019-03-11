У Києві евакуатор в’їхав в автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Києві на Броварському проспекті евакуатор зіткнувся з автобусом. Про це журналісту УНН повідомила начальник відділу прес-служби департаменту патрульної поліції Яна Кутова.
"На проспекті Броварському дорожньо-транспортна пригода трапилася за участю евакуатора MAN та автобуса "Богдан". Водій автомобіля MAN не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з автобусом Богдан", - зазначила Кутова.
За даними патрульної поліції, постраждалих немає. Пошкодження обох транспортних засобів значні.
Відносно водія евакуатора складено протокол за статтею 124 Кодексу про адмінправопорушення – вчинення дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, підліток на викраденому Lancia зіштовхнувся з поліцейським авто.