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В Киеве мужчины во время ссоры задушили друга подушкой

В Киеве мужчины во время ссоры задушили друга подушкой

Киев  •  УНН

 • 10791 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Соломенском районе Киева мужчины во время ссоры задушили друга подушкой. Мужчинам объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

“Полицейские столицы задержали двух мужчин по подозрению в убийстве киевлянина. Во время конфликта злоумышленники задушили подушкой своего товарища и убежали. Один из фигурантов правоохранители задержали в столице, другой — в городе Одесса, а третьего — ищут. За содеянное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жительница Соломенского района столицы в своей квартире обнаружила мертвым 51-летнего квартиранта. В заявительницы снимали квартиру двое мужчин, однако другой уже не выходил на связь и его вещей в доме не было.

“В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мы установили место нахождения подозреваемого и задержали его. В содеянном мужчина сознался и рассказал, что он с потерпевшим и друзьями отдыхал, а затем между ними возникла ссора. Когда разрешить спор словами не удалось, он вместе с приятелями схватил мужчину и начал душить подушкой”, — сообщили в полиции.

Отмечается, что один из подозреваемых задержали в Одессе. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

“Ими оказались 31-летний уроженец другой страны и 24-летний житель Ровенской области, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались”, — говорится в сообщении.

Фигурантам уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, полицейские разоблачили злоумышленника, которого подозревают в убийстве 43-летнего львовянина, тело которого нашли возле спортивной площадки.

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