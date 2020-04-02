В Киеве мужчины во время ссоры задушили друга подушкой

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Соломенском районе Киева мужчины во время ссоры задушили друга подушкой. Мужчинам объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.