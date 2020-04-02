Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 43-річного львів’янина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Поліцейські викрили зловмисника, якого підозрюють у вбивстві 43-річного львів’янина, тіло якого знайшли поблизу спортивного майданчика. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
“...Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до скоєння злочину причетний 37-річний житель Львова. 23 березня близько опівночі під час розпивання спиртного між чоловіками виник конфлікт, у ході якого молодший наніс старшому кілька ударів по голові, що спричинило смерть”, — розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.
Повідомляється, що затриманому було повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Так, суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на вулиці Смерековій у Львові поблизу спортивного майданчика знайшли тіло 43-річного львів’янина.