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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75953 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89481 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100400 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99050 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107308 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93638 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 43-летнего львовянина

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 43-летнего львовянина

Киев  •  УНН

 • 10124 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Полицейские разоблачили злоумышленника, которого подозревают в убийстве 43-летнего львовянина, тело которого нашли возле спортивной площадки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

“... Проведенными оперативно-розыскнымыимерами установлено, что к совершению преступления причастен 37-летний житель Львова. 23 марта около полуночи во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в ходе которого младший нанес старшему несколько ударов по голове, повлекшие смерть”, — рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Сообщается, что задержанному было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Так, суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на улице Смерековой во Львове вблизи спортивной площадки нашли тело 43-летнего львовянина.

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