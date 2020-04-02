Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 43-летнего львовянина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Полицейские разоблачили злоумышленника, которого подозревают в убийстве 43-летнего львовянина, тело которого нашли возле спортивной площадки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
“... Проведенными оперативно-розыскнымыимерами установлено, что к совершению преступления причастен 37-летний житель Львова. 23 марта около полуночи во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в ходе которого младший нанес старшему несколько ударов по голове, повлекшие смерть”, — рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.
Сообщается, что задержанному было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Так, суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на улице Смерековой во Львове вблизи спортивной площадки нашли тело 43-летнего львовянина.