У Львові біля спортивного майданчика знайшли труп
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. У Львові поблизу спортивного майданчика знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області, передає УНН.
"Сьогодні, 24 березня, о 7:45 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Смерековій у Львові, неподалік спортивного майданчику, було виявлене тіло чоловіка без ознак життя... Правоохоронці встановили особу загиблого — 43-річного львів’янина, на тілі якого виявлені тілесні ушкодження, зокрема травми голови", - повідомили у поліції.
За фактом слідчі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до пятнадцяти років, проводиться досудове розслідування.
Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання особи (осіб), причетних до скоєння вбивства та встановлюють обставини скоєння злочину.
Нагадаємо, у Львові за замах на вбивство затримали чоловіка після двох років його переховувань.