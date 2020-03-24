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У Львові біля спортивного майданчика знайшли труп

У Львові біля спортивного майданчика знайшли труп

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. У Львові поблизу спортивного майданчика знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області, передає УНН.

"Сьогодні, 24 березня, о 7:45 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Смерековій у Львові, неподалік спортивного майданчику, було виявлене тіло чоловіка без ознак життя... Правоохоронці встановили особу загиблого — 43-річного львів’янина, на тілі якого виявлені тілесні ушкодження, зокрема травми голови", - повідомили у поліції.

За фактом слідчі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до пятнадцяти років, проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання особи (осіб), причетних до скоєння вбивства та встановлюють обставини скоєння злочину.

Нагадаємо, у Львові за замах на вбивство затримали чоловіка після двох років його переховувань.

Українські Національні Новини

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