Во Львове возле спортивной площадки нашли труп
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. Во Львове возле спортивной площадки нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, 24 марта, в 7:45 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Смерековой во Львове, неподалеку от спортивной площадки, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни... Правоохранители установили личность погибшего - 43-летнего львовянина, на теле которого обнаружены телесные повреждения, в том числе травмы головы", - сообщили в полиции.
По факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, проводится досудебное расследование.
Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица (лиц), причастных к совершению убийства и устанавливают обстоятельства совершения преступления.
Напомним, во Львове за покушение на убийство задержали мужчину после его двух лет в бегах.