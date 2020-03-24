Во Львове возле спортивной площадки нашли труп

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103932 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106593 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108546 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107239 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116621 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101670 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105930 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106775 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131675 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Во Львове возле спортивной площадки нашли труп

Во Львове возле спортивной площадки нашли труп

Киев  •  УНН

 • 14121 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. Во Львове возле спортивной площадки нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"Сегодня, 24 марта, в 7:45 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Смерековой во Львове, неподалеку от спортивной площадки, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни... Правоохранители установили личность погибшего - 43-летнего львовянина, на теле которого обнаружены телесные повреждения, в том числе травмы головы", - сообщили в полиции.

По факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, проводится досудебное расследование.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица (лиц), причастных к совершению убийства и устанавливают обстоятельства совершения преступления.

Напомним, во Львове за покушение на убийство задержали мужчину после его двух лет в бегах.

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