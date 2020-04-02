У Києві чоловіки під час сварки задушили товариша подушкою

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Солом’янському районі Києва чоловіки під час сварки задушили товариша подушкою. Чоловікам оголосили про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.