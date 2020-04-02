У Києві чоловіки під час сварки задушили товариша подушкою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Солом’янському районі Києва чоловіки під час сварки задушили товариша подушкою. Чоловікам оголосили про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
“Поліцейські столиці затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві киянина. Під час конфлікту зловмисники задушили подушкою свого товариша та втекли. Одного з фігурантів правоохоронці затримали у столиці, другого — у місті Одеса, а третього — розшукують. За скоєне їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мешканка Солом’янського району столиці у своїй квартирі виявила мертвим 51-річного квартиранта. У заявниці винаймали квартиру двоє чоловіків, однак інший вже не виходив на зв’язок та його речей в оселі не було.
“У ході проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили місце знаходження підозрюваного та затримали його. У вчиненому чоловік зізнався та розповів, що він із потерпілим та друзями відпочивав, а згодом між ними виникла сварка. Коли вирішити суперечку словами не вдалося, він разом із приятелями схопив чоловіка та почав душити подушкою”, — повідомили у поліції.
Зазначається, що одного з підозрюваних затримали в Одесі. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
“Ними виявились 31-річний уродженець іншої країни та 24-річний мешканець Рівненщини, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались”, — йдеться у повідомленні.
Фігурантам вже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, поліцейські викрили зловмисника, якого підозрюють у вбивстві 43-річного львів’янина, тіло якого знайшли поблизу спортивного майданчика.