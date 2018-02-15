Полиция проверяет информацию об угрозах взорвать дом в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Правоохранители проверяют информацию о том, что мужчина угрожает взорвать жилой дом на улице Чернобыльской в столице. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе управления Нацполиции города Киева.
“Есть такая информация, сейчас мы ее проверяем”, — сообщили в полиции.
Информация о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать дом с помощью бытового газа, появилась в сообществе “Киев оперативный”.
“Прямо сейчас! На Чернобыльской, 4/56, местный житель позвонил в полицию и сообщил, что с помощью бытового газа собирается взорвать дом”, — сообщили в сообществе.
Напомним, сегодня около 8:30 по спецлинии “102” поступило сообщение о том, что заминирован Центральный районный суд города Николаева, а взрыв должен произойти через 2 часа.