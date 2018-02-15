Поліція перевіряє інформацію про погрози підірвати будинок у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що чоловік погрожує підірвати житловий будинок на вулиці Чорнобильській у столиці. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі управління Нацполіції міста Києва.
“Є така інформація, зараз ми її перевіряємо”, — повідомили у поліції.
Інформація про те, що невідомий чоловік погрожує підірвати будинок за допомогою побутового газу, з’явилася у спільноті “Київ оперативний”.
“Прямо зараз! На Чорнобильській, 4/56, місцевий житель подзвонив у поліцію і повідомив, що за допомогою побутового газу збирається підірвати будинок”, — повідомили у спільноті.
Нагадаємо, сьогодні близько 8:30 на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що заміновано Центральний районний суд міста Миколаєва, а вибух має статись через дві години.