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В Киеве мужчина с саблей напал на прохожих

В Киеве мужчина с саблей напал на прохожих

Киев  •  УНН

 • 6947 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Полиция Киева задержала мужчину, который с саблей напал на прохожих на столичном Подоле, и открыла против него уголовное производство. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Происшествие случилось вчера около полуночи в Подольском районе. Пострадавшего с ранением головы госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказали помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что человек с саблей нападает на прохожих. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

Работники полиции установили, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где оказали помощь.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 49-летний местный житель.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, столичные правоохранители задержали гражданина Польши, который 23 июля в Киеве убил мужчину и ножом ранил женщину.

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