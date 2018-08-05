У Києві чоловік з шаблею напав на перехожих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Поліція Києва затримала чоловіка, який з шаблею напав на перехожих на столичному Подолі, та відкрила проти нього кримінальне провадження. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
"Подія трапилася вчора близько півночі у Подільському районі. Потерпілого із пораненням голови госпіталізували до медичного закладу, де йому надали допомогу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік із шаблею нападає на перехожих. На виклик виїхала слідчо-оперативна група.
Працівники поліції встановили: між чоловіками стався конфлікт, у результаті якого зловмисник поранив опонента. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де надали допомогу.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 49-річний місцевий мешканець.
За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали громадянина Польщі, який 23 липня у Києві вбив чоловіка та ножем поранив жінку.