У Києві чоловік з шаблею напав на перехожих

"Подія трапилася вчора близько півночі у Подільському районі. Потерпілого із пораненням голови госпіталізували до медичного закладу, де йому надали допомогу", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік із шаблею нападає на перехожих. На виклик виїхала слідчо-оперативна група.



Працівники поліції встановили: між чоловіками стався конфлікт, у результаті якого зловмисник поранив опонента. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де надали допомогу.



Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 49-річний місцевий мешканець.



За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.



Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали громадянина Польщі, який 23 липня у Києві вбив чоловіка та ножем поранив жінку.



