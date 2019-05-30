В Киеве мужчина развращал 6-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киеве 30-летний мужчина занимался растлением малолетнего мальчика. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Вчера в полицию обратилась 46-летняя киевлянка, которая сообщила, что ее бывший 30-летний сожитель совершал развратные действия в отношении ее 6-летнего сына: проникал пальцами рук в анальное отверстие и касался руками половых органов ребенка", - написал Аброськин.
Он сообщил, что сейчас злоумышленник задержан и дает признательные показания.
Также Аброськин отметил, что установить и задержать растлителя удалось только после того, как в детский сад за ребенком пришел его родной отец, а персонал садика обратил его внимание на синяки на руках мальчика.
Напомним, мужчину в Харьковской области арестовали за изнасилование падчерицы.