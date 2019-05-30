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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 111236 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137497 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130184 просмотра

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В Киеве мужчина развращал 6-летнего мальчика

В Киеве мужчина развращал 6-летнего мальчика

Киев  •  УНН

 • 12089 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киеве 30-летний мужчина занимался растлением малолетнего мальчика. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Вчера в полицию обратилась 46-летняя киевлянка, которая сообщила, что ее бывший 30-летний сожитель совершал развратные действия в отношении ее 6-летнего сына: проникал пальцами рук в анальное отверстие и касался руками половых органов ребенка", - написал Аброськин.

Он сообщил, что сейчас злоумышленник задержан и дает признательные показания.

Также Аброськин отметил, что установить и задержать растлителя удалось только после того, как в детский сад за ребенком пришел его родной отец, а персонал садика обратил его внимание на синяки на руках мальчика.

Напомним, мужчину в Харьковской области арестовали за изнасилование падчерицы.

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