У Києві чоловік розбещував 6-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Києві 30-річний чоловік займався розбещенням малолітнього хлопчика. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськин, передає УНН.
"Вчора до поліції звернулася 46-річна киянка, яка повідомила, що її колишній 30-річний співмешканець вчиняв розпусні дії відносно її 6-річного сина: проникав пальцями рук до анального отвору та торкався руками статевих органів дитини", - написав Аброськин.
Він повідомив, що наразі зловмисник затриманий і дає зізнавальні свідчення.
Також Аброськин зазначив, що встановити та затримати роспусника вдалося тільки після того, як до дитячого садочка за дитиною прийшов її рідний батько, а персонал садочка звернув його увагу на синці на руках хлопчика.
Нагадаємо, чоловіка на Харківщині арештували за зґвалтування падчерки.