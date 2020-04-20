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В Киеве мужчина с окна квартиры стрелял в прохожих

В Киеве мужчина с окна квартиры стрелял в прохожих

Киев  •  УНН

 • 15545 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В столице полицейские задержали киевлянина, который стрелял в прохожих. В результате инцидента никто не пострадал. По факту хулиганства следователями начато уголовное производство, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ГУНП в Киеве.

"В Соломенское управления полиции обратилась жительница столицы и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители узнали, что из окна третьего этажа стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома. Поскольку добровольно впускать в помещение сотрудников полиции он отказался, то в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1, где во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет, сообщили правоохранители.

"Чтобы скрыть свою причастность к событию, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями. В дальнейшем пистолет, а также три стреляные гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли у подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - местный житель, 1979 года рождения, ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

По данному факту следственным Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет заключения.

Напомним, в Винницкой мужчина угрожал полицейским и устроил стрельбу, пятеро раненых.

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