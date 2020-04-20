У Києві чоловік із вікна квартири стріляв у перехожих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У столиці поліцейські затримали киянина, який стріляв у перехожих. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За фактом хуліганства слідчими розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУНП у Києві.
"До Солом’янського управління поліції звернулась жителька столиці та повідомила про те, що на вулиці Академіка Стражеска чутно постріли. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення обставин події", - повідомили у поліції.
Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці дізнались, що з вікна третього поверху стріляв чоловік, який проживає в одній із квартир будинку. Оскільки добровільно впускати до помешкання працівників поліції він відмовився, то до оселі вони потрапили за підтримки співробітників полку поліції особливого призначення №1, де під час проведення невідкладного обшуку виявили предмет, схожий на травматичний пістолет, повідомили правоохоронці.
"Аби приховати свою причетність до події, правопорушник закопав зброю у вазон із рослинами. У подальшому пістолет, а також три стріляні гільзи з-під гумових куль, які знайшли біля під’їзду будинку, експерти вилучили та направили на проведення балістичної експертизи", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – місцевий мешканець, 1979 року народження, який раніше відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до семи років ув’язнення.
Нагадаємо, на Вінниччині чоловік погрожував поліцейським і влаштував стрілянину, п’ятеро поранених.