На Вінниччині чоловік погрожував поліцейським і влаштував стрілянину, п’ятеро поранених

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Вінниччині чоловік зачинився вдома і почав погрожувати поліції, після чого почав стріляти по поліцейських. Внаслідок стрілянини отримали поранення четверо поліцейських та правопорушник. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції у Вінницькій області.