На Вінниччині чоловік погрожував поліцейським і влаштував стрілянину, п’ятеро поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Вінниччині чоловік зачинився вдома і почав погрожувати поліції, після чого почав стріляти по поліцейських. Внаслідок стрілянини отримали поранення четверо поліцейських та правопорушник. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції у Вінницькій області.
“До поліції надійшло повідомлення від 32-річного місцевого жителя про те, що під час конфлікту його сусід поводився неадекватно, розмахував зброєю та погрожував її застосувати. Аби з’ясувати усі обставини, на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. 52-річний правопорушник відмовився спілкуватися з працівниками поліції, а потім, вийшовши на вулицю, здійснив кілька пострілів з рушниці вгору, погрожуючи розправою поліцейським. Чоловік поводився неадекватно, на прохання поліцейських заспокоїтись та віддати зброю – не реагував, після чого зачинився у будинку, де знаходився його літній батько”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що поліція ухвалила рішення про введення спецоперації із затримання озброєного зловмисника із залученням бійців спецпідрозділу КОРД, адже правопорушник міг завдати шкоди пенсіонеру та іншим.
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“Під час штурму будинку зловмисник почав стріляти з рушниці та пістолету по спецпризначенцях, у результаті чого четверо поліцейських отримали поранення. Поки одні бійці спецпідрозділу відволікли увагу зловмисника розбиттям вікна у будинку, інші вибили двері та затримали озброєного правопорушника. У нього вилучили мисливську рушницю та пістолет”, - повідомили у відділі комунікації.
Зазначається, що загрози життю поранених поліцейських немає. Вилучену зброю направили на експертизу, її походження встановлять в ході досудового розслідування.
“Правопорушник під час затримання отримав поранення. Зараз він знаходиться під охороною поліції в лікарні”, - додали у відділі комунікації.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). За такі правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, на Волині контрабандист під час втечі наїхав на поліцейського.