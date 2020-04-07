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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Винницкой области мужчина угрожал полицейским и устроил стрельбу, пятеро раненых

В Винницкой области мужчина угрожал полицейским и устроил стрельбу, пятеро раненых

Киев  •  УНН

 • 13675 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Винницкой области мужчина закрылся дома и начал угрожать полиции, после чего начал стрелять по полицейским. В результате стрельбы получили ранения четверо полицейских и правонарушитель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

"В полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о том, что во время конфликта его сосед вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить. Чтобы выяснить все обстоятельства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. 52-летний правонарушитель отказался общаться с сотрудниками полиции, а затем, выйдя на улицу, произвел несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая расправой полицейским. Мужчина вел себя неадекватно, на просьбу полицейских успокоиться и отдать оружие - не реагировал, после чего закрылся в доме, где находился его пожилой отец", - говорится в сообщении.

Указано, что полиция приняла решение о введении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД, ведь преступник мог нанести ущерб пенсионеру и другим.

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"Во время штурма дома злоумышленник начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего четверо полицейских получили ранения. Пока одни бойцы спецподразделения отвлекли внимание злоумышленника разбивкой окна в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя. У него изъяли охотничье ружье и пистолет", - сообщили в отделе коммуникации.

Отмечается, что угрозы жизни раненых полицейских нет. Изъятое оружие направили на экспертизу, его происхождение установят в ходе досудебного расследования.

"Правонарушитель при задержании получил ранения. Сейчас он находится под охраной полиции в больнице", - добавили в отделе коммуникации.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За такие правонарушения предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, на Волыни контрабандист при побеге наехал на полицейского.

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