На Волині контрабандист під час втечі наїхав на поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Волині водій автомобіля Volkswagen із контрабандою цигарок під час втечі наїхав на поліцейського. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
“...На околиці одного з населених пунктів Волинської області виявили транспортний засіб марки Volkswagen. Водій авто на вимогу співробітників Національної поліції не реагував, у зв’язку з чим екіпажем поліцейських було здійснено переслідування автомобіля. Однак зловмисник не зупинявся та здійснив наїзд на співробітника Нацполіції. В ході подальшого проведення оперативних дій правоохоронці затримали автомобіль. За кермом іномарки був наш співвітчизник”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у транспортному засобі правоохоронці виявили 17 500 пачок сигарет з білоруськими акцизними марками. Тривають оперативні заходи та з’ясування обставин правопорушення.
Нагадаємо, жителю Львівщини, який заподіяв тілесні ушкодження жінці та поліцейському, загрожує до п’яти років позбавлення волі.