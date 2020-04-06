На Волыни контрабандист при побеге наехал на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Волыни водитель автомобиля Volkswagen с контрабандой сигарет во время побега наехал на полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"... На окраине одного из населенных пунктов Волынской области обнаружили транспортное средство марки Volkswagen. Водитель автомобиля на требование сотрудников Национальной полиции не реагировал, в связи с чем экипажем полицейских было совершено преследование автомобиля. Однако злоумышленник не останавливался и совершил наезд на сотрудника Нацполиции. В ходе дальнейшего проведения оперативных действий правоохранители задержали автомобиль. За рулем иномарки был наш соотечественник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в транспортном средстве правоохранители обнаружили 17 500 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Продолжаются оперативные мероприятия и выяснение обстоятельств правонарушения.
Напомним, жителю Львовской области, который причинил телесные повреждения женщине и полицейскому, грозит до пяти лет лишения свободы.