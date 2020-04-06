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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70749 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83592 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 96711 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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На Волыни контрабандист при побеге наехал на полицейского

На Волыни контрабандист при побеге наехал на полицейского

Киев  •  УНН

 • 11145 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Волыни водитель автомобиля Volkswagen с контрабандой сигарет во время побега наехал на полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"... На окраине одного из населенных пунктов Волынской области обнаружили транспортное средство марки Volkswagen. Водитель автомобиля на требование сотрудников Национальной полиции не реагировал, в связи с чем экипажем полицейских было совершено преследование автомобиля. Однако злоумышленник не останавливался и совершил наезд на сотрудника Нацполиции. В ходе дальнейшего проведения оперативных действий правоохранители задержали автомобиль. За рулем иномарки был наш соотечественник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в транспортном средстве правоохранители обнаружили 17 500 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Продолжаются оперативные мероприятия и выяснение обстоятельств правонарушения.

Напомним, жителю Львовской области, который причинил телесные повреждения женщине и полицейскому, грозит до пяти лет лишения свободы.

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