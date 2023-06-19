В Киеве мужчина шел по дороге с "гранатой" в руке, а когда его остановили правоохранители - бросился на них с ножом

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«Сегодняшнее утро для патрульных в Киеве началось не с кофе. Около 4 часов утра инспекторы заметили мужчину, который шел посреди проезжей части. Увидев служебный автомобиль, мужчина что-то под него бросил. А когда патрульные вышли из автомобиля, неизвестный достал из кармана нож и предмет, похожий на гранату: нецензурно выражался, кричал, вел себя агрессивно и угрожал полицейским», - сообщил Билошицкий.

Детали

По его словам, патрульные вызвали подмогу и пытались успокоить неизвестного. Впоследствии гражданин положил на землю предмет, похожий на гранату, но не прекратил угрозы и бросался с ножом на патрульных.

«Конечно, в такой ситуации патрульные могли действовать и более жестко, но оценили все с холодным умом, не растерялись и профессионально отреагировали. Слаженно. Короткий разговор с мужчиной и отвлечение внимания. Через секунды мужчина уже был в наручниках. Никто не пострадал», - отметил Билошицкий.

Он отметил, что далее на место вызвали следственно-оперативную группу, взрывотехников, которым передали задержанного.

«Нападавшего задержали в порядке 208 УПК и сейчас выносится решение о вручении подозрения по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ», - сообщил Билошицкий.

Дополнение

На Киевщине у мужчины взорвался в руках запал от гранаты.

В Киевской области, в поселке Калиново, злоумышленник бросил гранату рядом со своими гостями. В результате этого погиб 27-летний парень, еще двое получили ранения.