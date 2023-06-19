У Києві чоловік ішов по дорозі із "гранатою" в руці, а коли його зупинили правоохоронці - кинувся на них з ножем

КИЇВ. 19 червня. УНН. У Києві чоловік в комендантську годину йшов посеред проїзної частини з предметом схожим на гранату. Згодом він поводився агресивно та кидався з ножем на патрульних. Чоловіка було затримано. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН з пасинням на патрульну поліцію.