У Києві чоловік ішов по дорозі із "гранатою" в руці, а коли його зупинили правоохоронці - кинувся на них з ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Києві чоловік в комендантську годину йшов посеред проїзної частини з предметом схожим на гранату. Згодом він поводився агресивно та кидався з ножем на патрульних. Чоловіка було затримано. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН з пасинням на патрульну поліцію.
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«Сьогоднішній ранок для патрульних у Києві розпочався не з кави. Близько 4-ї години ранку інспектори помітили чоловіка, який йшов посеред проїзної частини. Побачивши службовий автомобіль, чоловік щось під нього жбурнув. А коли патрульні вийшли з автомобіля, невідомий дістав з кишені ніж та предмет, схожий на гранату: нецензурно висловлювався, кричав, поводився агресивно та погрожував поліцейським», - повідомив Білошицький.
Деталі
За його словами, патрульні викликали підмогу та намагались заспокоїти невідомого. Згодом громадянин поклав на землю предмет, схожий на гранату, але не припинив погрози й кидався з ножем на патрульних.
«Звісно, що в такій ситуації патрульні могли діяти і більш жорстко, але оцінили все з холодним розумом, не розгубились й професійно відреагували. Злагоджено. Коротка розмова з чоловіком та відвертання уваги. За секунди чоловік вже був у кайданках. Ніхто не постраждав», - зазначив Білошицький.
Він зазначив, що далі на місце викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків, яким передали затриманого.
«Нападника затримали в порядку 208 КПК та наразі виноситься рішення щодо вручення підозри за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ», - повідомив Білошицький.
Доповнення
На Київщині у чоловіка вибухнув у руках запал від гранати.
У Київській області, у селищі Калинове, зловмисник кинув гранату поряд зі своїми гостями. Внаслідок цього загинув 27-річний хлопець, ще двоє отримали поранення.