В Киеве мужской монастырь закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь УПЦ МП в городе Киев закрыли на карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу монастыря в Facebook.
"Дорогие друзья. С 30-го октября наш монастырь находится в режиме карантина. Богослужения совершаются без участия прихожан", - говорится в сообщении.
Добавим, коронавирус в Киеве за последние сутки подтвердили у еще 689 человек, 12 человек - умерли.
Напомним, по состоянию на 31 октября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяла ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве.