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Коронавірус у Києві за добу підтвердили у ще близько 700 людей, 12 - померли

Коронавірус у Києві за добу підтвердили у ще близько 700 людей, 12 - померли

Київ • УНН

 • 13452 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Коронавірус у Києві за останню добу підтвердили у ще 689 людей, 12 осіб - померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка у його Telegram-каналі.

"У Києві минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус. Померли 12 людей. Всього коронавірус забрав життя 778 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 38 238", - повідомив Кличко.

За його даними, серед нових захворілих 353 жінки віком від 18 до 84 років, 287 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв, 20 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років. Захворіли також 25 медиків.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 50 людей. Всього коронавірус подолали 12 912 жителі Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 122, у Солом‘янському - 117. Та 88 випадків у Голосіївському районі", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 1 листопада зафіксовано вже 395 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 7,9 тисячі.

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