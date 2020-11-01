Коронавирус в Киеве за сутки подтвердили у еще около 700 человек, 12 - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Коронавирус в Киеве за последние сутки подтвердили у еще 689 человек, 12 человек - умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко в его Telegram-канале.
"В Киеве за прошедшие сутки обнаружили еще 689 больных коронавирусом. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 778 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 38 238", - сообщил Кличко.
По его данным, среди новых заболевших 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет. Заболели также 25 медиков.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 122, в Соломенском - 117. И 88 случаев в Голосеевском районе", - добавил Кличко.
Напомним, в Украине на 8:40 1 ноября зафиксировано уже 395 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 7,9 тысячи.