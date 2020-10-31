Ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По состоянию на 31 октября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Черновицкой области - 467,7 случаев на 100 тыс. населения (+), в Хмельницкой - 419,3 (+) и в Житомирской - 392,0 (+) областях.
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 107,9 (+), в Винницкой - 137,0 (+) и в Днепропетровской - 137,5 (-) областях.
Напомним, в Украине по состоянию на 8:45 31 октября зафиксировано уже 387 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в более 8700.
Как ранее сообщал УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.