Жодна із областей в Україні не готова до послаблення карантину – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на 31 жовтня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найвищий показник захворюваності: у Чернівецькій області - 467,7 випадків на 100 тис. населення (+), у Хмельницькій - 419,3 (+) та у Житомирській - 392,0 (+) областях.
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 107,9 (+), у Вінницькій - 137,0 (+) та у Дніпропетровській - 137,5 (-) областях.
Нагадаємо, в Україні на 8:45 31 жовтня зафіксовано вже 387 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у понад 8,7 тисяч.
Як раніше повідомляв УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.