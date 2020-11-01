У Києві чоловічий монастир закрили на карантин

"Любі друзі. З 30-го жовтня наш монастир знаходиться в режимі карантину. Богослужіння відбуваються без участі прихожан", - йдеться в повідомленні.

Додамо, коронавірус у Києві за останню добу підтвердили у ще 689 людей, 12 осіб - померли.

Нагадаємо, станом на 31 жовтня ситуація з поширенням коронавирусної хвороби COVID-19 не дозволяла послаблювати карантин у всіх областях України та в Києві.