У Києві чоловічий монастир закрили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Архангело-Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир УПЦ МП у місті Київ закрили на карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку монастиря в Facebook.
"Любі друзі. З 30-го жовтня наш монастир знаходиться в режимі карантину. Богослужіння відбуваються без участі прихожан", - йдеться в повідомленні.
Додамо, коронавірус у Києві за останню добу підтвердили у ще 689 людей, 12 осіб - померли.
Нагадаємо, станом на 31 жовтня ситуація з поширенням коронавирусної хвороби COVID-19 не дозволяла послаблювати карантин у всіх областях України та в Києві.