В Киев из-за жары ограничили въезд грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Киеве ограничено движение большегрузного автотранспорта из-за превышения дневной температуры свыше 28 градусов по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"Сегодня, 17 августа, ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28° С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Напомним, водителей за неделю оштрафовали более чем 2,3 млн грн за перегруз транспорта.