До Києва через спеку обмежили в'їзд вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Києві обмежено рух великовагового автотранспорту через перевищення денної температури понад 28 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
“Сьогодні, 17 серпня, обмежений в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, водіїв за тиждень оштрафували на понад 2,3 млн грн через перевантаження транспорту.