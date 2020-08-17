До Києва через спеку обмежили в'їзд вантажівок

“Сьогодні, 17 серпня, обмежений в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, водіїв за тиждень оштрафували на понад 2,3 млн грн через перевантаження транспорту.