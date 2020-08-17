Водіїв за тиждень оштрафували на понад 2,3 млн грн через перевантаження транспорту – Криклій

"За підсумками 10-16 серпня інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено ще майже 28 тисяч транспортних засобів, складено 339 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано понад 2,3 млн гривень плати за перевантаження", - повідомив Криклій.

Нагадаємо, з 3 по 9 серпня, інспекторами було перевірено майже 28 тис. автомобілів і нараховано 3,4 млн грн плати за перевантаження.