Водіїв за тиждень оштрафували на понад 2,3 млн грн через перевантаження транспорту – Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Інспекторами Укртрансбезпеки за минулий тиждень, з 10 по 16 серпня, було проведено майже 28 тис. перевірок транспортних засобів, через перевантаження нараховано понад 2,3 млн грн штрафів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"За підсумками 10-16 серпня інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено ще майже 28 тисяч транспортних засобів, складено 339 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано понад 2,3 млн гривень плати за перевантаження", - повідомив Криклій.
Нагадаємо, з 3 по 9 серпня, інспекторами було перевірено майже 28 тис. автомобілів і нараховано 3,4 млн грн плати за перевантаження.