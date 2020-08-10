Водіям за тиждень нарахували 3,4 млн грн штрафів за перевантаження транспорту - Мінінфраструктури

"За підсумками 3-9 серпня інспекторами "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 28 тисяч транспортних засобів, складено 400 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано 3,4 млн гривень плати за перевантаження. У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Донецькій та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом патрульні зупинили водія вантажівки та повідомили, що наразі діють обмеження щодо в’їзду великогабаритного транспорту у місто, після чого водій почав поводити себе агресивно та переїхав транспортним засобом ногу одному з патрульних.