В Киеве из-за непогоды начали противогололедную обработку улиц

Детали

Он отметил, что в настоящее время в городе работают 126 единиц спецтехники "Киевавтодора".

Цитата

“Обращаюсь к водителям не парковать авто вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. А также быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и снижать скорость движения до минимума.

Дополнение

Тем временем, в столице сегодня открыли две станции метро — “Крещатик” и “Майдан Независимости”.