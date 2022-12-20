В Киеве из-за непогоды начали противогололедную обработку улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В связи с ухудшением погодных условий, столичные коммунальные службы начали противогололедную обработку улиц. Об этом в своем Телеграмме сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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Он отметил, что в настоящее время в городе работают 126 единиц спецтехники "Киевавтодора".
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“Обращаюсь к водителям не парковать авто вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. А также быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и снижать скорость движения до минимума.
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Тем временем, в столице сегодня открыли две станции метро — “Крещатик” и “Майдан Независимости”.