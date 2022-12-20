У Києві через негоду почали протиожеледну обробку вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У зв'язку із погіршенням погодних умов, столичні комунальні служби розпочали протиожеледну обробку вулиць. Про це у своєму Телеграм повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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Він зазначив, що наразі в місті працюють 126 одиниць спецтехніки "Київавтодору".
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“Звертаюся до водіїв не паркувати авто вздовж доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. А також бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та знижувати швидкість руху до мінімуму.А пішоходів прошу бути особливо обережними в темний час доби і не забувати носити одяг зі світловідбиваючими елементами”, — додав мер.
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Тим часом, у столиці сьогодні відкрили дві станції метро — “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”.