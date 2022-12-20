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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві вже відкриті станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”

У Києві вже відкриті станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”

Київ • УНН

 • 1424943 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У столиці сьогодні відкрити дві станції метро — “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”, передає УНН.

Деталі

Вчора мер Києва Віталій Кличко ще вчора анонсував відкриття станцій столичного метрополітену “Майдан Незалежності” та “Хрещатик”. Також відкрито й перехід між станціями.

Зазначимо, що станції були зачиненими від початку вторгнення та використовувалися для зйомок TV-програм та як укриття.

Нагадаємо

17 грудня роботу відновило й харківське метро.

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