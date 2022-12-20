У Києві вже відкриті станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У столиці сьогодні відкрити дві станції метро — “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”, передає УНН.
Деталі
Вчора мер Києва Віталій Кличко ще вчора анонсував відкриття станцій столичного метрополітену “Майдан Незалежності” та “Хрещатик”. Також відкрито й перехід між станціями.
Зазначимо, що станції були зачиненими від початку вторгнення та використовувалися для зйомок TV-програм та як укриття.
Нагадаємо
17 грудня роботу відновило й харківське метро.