У Києві вже відкриті станції метро “Хрещатик” та “Майдан Незалежності”

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Вчора мер Києва Віталій Кличко ще вчора анонсував відкриття станцій столичного метрополітену “Майдан Незалежності” та “Хрещатик”. Також відкрито й перехід між станціями.

Зазначимо, що станції були зачиненими від початку вторгнення та використовувалися для зйомок TV-програм та як укриття.

Нагадаємо

17 грудня роботу відновило й харківське метро.