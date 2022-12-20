В Киеве уже открыты станции метро “Крещатик” и “Майдан Независимости”
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В столице сегодня открыть две станции метро — “Крещатик” и “Майдан Независимости”, передает УНН.
Детали
Вчера мэр Киева Виталий Кличко еще вчера анонсировал открытие станций столичного метрополитена “Майдан Незалежности” и “Крещатик”. Также открыт и переход между станциями.
Отметим, что станции были закрыты с начала вторжения и использовались для съемок TV-программ и в качестве укрытия.
Напомним
17 декабря работу возобновило и харьковское метро.