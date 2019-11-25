В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов

"На сегодняшний день дома коммунальной собственности подключены на 100%. Остались невключенными всего 18 домов, подключенных к тепловым сетям "Киевтеплоэнерго". Из них 6 домов это ОСМД и 12 домов ведомственных, это те, которые находятся на предприятиях - общежития и другие. Gричины разные, в основном это задолженность и отсутствие договора. Как только будут решены вопросы с погашением задолженности или с заключением договора, эти дома будут подключены к сетям отопления", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, сколько домов жилищного фонда не подключены к отоплению.

Ранее УНН сообщал, что к отоплению в нынешнем сезоне полностью подключили 20 областей Украины.