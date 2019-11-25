У Києві без опалення залишаються 18 житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві 18 житлових будинків досі не підключені до опалення через заборгованість чи відсутність договорів. Про це УНН повідомили у пресслужбі КП "Київтеплоенерго".
"На сьогоднішній день будинки комунальної власності підключені на 100%. Залишилися невключеними всього 18 будинків, які підключені до теплових мереж "Київтеплоенерго". Із них 6 будинків це ОСББ і 12 будинків відомчих, це ті, які знаходяться на підприємствах - гуртожитки та інші. Причини різні, в основному це заборгованість і відсутність договору. Як тільки будуть вирішені питання з погашенням заборгованості або з заключенням договору ці будинки будуть підключені до мереж опалення", - повідомили у пресслужбі, відповідаючи на запитання, скільки будинків житлового фонду не підключені до опалення.
Раніше УНН повідомляв, що до опалення під час нинішнього сезону повністю підключили 20 областей України.