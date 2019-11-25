Опалення повністю включили у 20 областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. До опалення під час нинішнього сезону повністю підключили 20 областей України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад і територій.
"Станом на 25 листопада на 100% підключені до опалення 20 областей - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська", - повідомили у відомстві.
За даними міністерства, підключені не всі об’єкти соціальної та житлової сфер у Запорізькій (соціальна – 99,7%), Кіровоградській (житлова – 93,1%, соціальна – 99,7%), Одеській (житлова – 99,9%), Полтавській (соціальна – 98,1%) областях та Києві (житлова – 99,9%).
Нагадаємо, жителям Новояворівська та Нового Роздолу, де були проблеми з опалювальним сезоном, уже подають тепло.